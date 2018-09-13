Экс-генсека ООН Кофи Аннана похоронили в Гане

Аккра, , 19:52 — REGNUM В Гане прошли похороны бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, 13 сентября передает агентство Reuters.

В траурной церемонии приняли участие 6000 человек, в том числе действующий генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Кот-д'Ивуара, Либерии, Намибии и Нигера, а также кронпринц Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, Кофи Аннан скончался в швейцарской клинике в августе в возрасте 80 лет. Его тело было доставлено в Гану 12 сентября.

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