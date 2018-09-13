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Суд избрал меру пресечения главе челябинского муниципального учреждения

Политика

Мужчина отправлен под домашний арест

Троицк, Челябинская область, 13 сентября 2018, 19:22 — REGNUM  В челябинском Троицке суд избрал меру пресечения руководителю муниципального учреждения «Гражданская защита». До 11 ноября мужчина отпущен под домашний арест.

Как пишут местные СМИ, утром гражданин был госпитализирован с сердечно-сосудистыми проблемами. Однако это не помешало избранию меры пресечения, тем более что руководитель всё же явился в суд.

Напомним, гражданин был задержан 11 сентября. Ему вменяют присвоение вверенного имущества в сумме более 700 тыс. рублей.

Задержанию руководителя предшествовал обыск в мэрии Троицка.

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