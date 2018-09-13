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Шотландская национальная партия готовит массовый митинг за независимость

Политика

На митинг 29 сентября в Эдинбурге соберется не менее 50 тыс. человек

Эдинбург, Великобритания, 13 сентября 2018, 19:47 — REGNUM  Шотландская национальная партия (SNP) готовится к проведению массового митинга за независимость страны от Великобритании, 13 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению SNP, на митинг 29 сентября в Эдинбурге соберется не менее 50 тыс. человек. Митинг пройдет в преддверии конференции SNP, назначенной на 7 октября.

Жители Шотландии отвергли идею независимости на референдуме 2014 года, однако после Brexit идея отделения от Великобритании находит все больше сторонников. Согласно опросу Deltapoll, в начале сентября 47% шотландцев выступили в поддержку независимости, 43% — против, 10% — не определились.

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