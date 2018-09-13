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Экипаж захваченного Украиной танкера «Механик Погодин» вернулся в Россию

Политика

Моряков и капитана заменили на борту танкера другими сотрудниками компании-судовладельца

Москва, 13 сентября 2018, 19:17 — REGNUM  Капитан и все 12 моряков экипажа российского танкера «Механик Погодин», незаконно удерживаемого в украинском порту Херсон, вернулись в Россию, сообщает 13 сентября пресс-служба компании-судовладельца ООО «В.Ф. Танкер».

На сайте компании указано, что экипаж заменен на борту танкера другими сотрудниками компании, так как за месяц, проведенный в украинском порту, моряки устали физически и психологически. Напомним, экипаж танкера «Механик Погодин» неоднократно подвергался провокациям со стороны украинских радикалов, спецслужб и неизвестных злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа 2018 года российский танкер «Механик Погодин» заблокирован украинскими властями в порту города Херсон под предлогом финансирования постройки судна компанией, включенной в санкционные списки Украины.

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