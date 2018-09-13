МИД Великобритании: Интервью Боширова и Петрова — ложь и фальсификация

Лондон, , 19:14 — REGNUM Власти Великобритании считают, что выпущенное телеканалом RT интервью с обвиняемыми в покушении на Скрипалей российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым якобы стало ещё одним примером лжи и умышленного запутывания ситуации, которыми российские власти отвечают на требования Великобритании объяснить инцидент в английском городе Солсбери. Соответствующее заявление сделала сегодня, 13 февраля, официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании.

По её словам, в Лондоне совершенно уверены в том, что двое мужчин, которые дали интервью российскому телеканалу RT и представились Русланом Бошировым и Александром Петровым, являются сотрудниками российских спецслужб и применили химическое оружие в Великобритании.

Напомним, что правоохранительные органы Великобритании обвиняют российских граждан в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

«Правительству ясно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, которые использовали на улицах нашей страны смертельный яд, незаконное химическое оружие», — заявила представитель МИД Великобритании.

Что касается интервью Боширова и Петрова телеканалу RT, то в Лондоне его считают лживым и сфальсифицированным. Это интервью в Лондоне расценивают как ответ Москвы на требование Великобритании объяснить произошедшее в Солсбери.