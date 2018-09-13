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Лукашенко пригласил президента Узбекистана посетить Белоруссию

Политика

Лукашенко высоко оценил внутреннюю и внешнюю политику Узбекистана

Ташкент, 13 сентября 2018, 19:33 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в республику главу Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили 13 сентября в пресс-службе президента Узбекистана.

Лукашенко высоко оценил внутреннюю и внешнюю политику Узбекистана, проводимую под руководством Мирзиёева. Белорусский лидер особо отметил позитивные изменения в отношениях между странами Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели в Ташкенте двусторонние переговоры. В рамках диалога на высшем уровне подписано 19 документов, в том числе договор о социально-экономическом сотрудничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Узбекистана и Белоруссии подписали 19 документов

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Внешняя политика Узбекистана
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