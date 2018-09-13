Минфин США объяснил введение санкций по КНДР против российской компании

Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Министер финансов США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций против компаний из России и Китая желанием Вашингтона сократить «незаконную прибыль» КНДР. Соответствующий комментарий распространила 13 сентября пресс-служба министерства финансов США.

«Данные меры направлены на то, чтобы прекратить поток незаконной прибыли в Северную Корею со стороны сотрудников зарубежных IT-компаний», — заявил американский министр.

В Вашингтоне утверждают, что китайская компания China Silver Star контролируется гражданами КНДР, а зарегистрированная во Владивостоке Volasys Silver Star якобы является подставной компанией, лишь номинально управляемой гражданином России.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США объявило об очередном расширении санкций в отношении Северной Кореи. Ограничительные меры введены Вашингтоном в отношении одного гражданина КНДР, а также компаний China Silver Star и Volasys Silver Star.

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