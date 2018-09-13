Генеральный секретарь Вьетнама встретился с членами Госсовета КНР

Ханой, , 20:49 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа, с членами политбюро ЦК КПК, участвующих во Вьетнаме во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) АСЕАН-2018.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поздравил вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа с переизбранием в члены политбюро ЦК КПК, а также назначением вице-премьером Госсовета КНР. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», генеральный секретарь высоко оценил усилия господина Ху Чуньхуа на пути к укреплению отношений между Вьетнамом и Китаем. Генеральный секретарь также выразил надежду, что в новой должности господин Ху Чуньхуа сохранит свои качества и продолжит начатую политику.

В свою очередь вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа заявил, что высоко оценивает достижения вьетнамского народа на пути интенсивного развития экономики, которые были достигнуты под руководством партии. Представители китайской делегации принимают участие во всех сессиях, которые проходят в рамках ВЭФ АСЕАН-2018.