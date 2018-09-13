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Премьер Вьетнама встретился с представителями транснациональных компаний

Политика

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук встретился с представителями транснациональных компаний (ТНК)

Ханой, 13 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) АСЕАН-2018 премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук встретился с представителями транснациональных компаний (ТНК). На встрече также присутствовали: представители министерства планирования и инвестирования, министерства промышленности и торговли, министерства финансов и др. Среди представителей ТНК: Google, Facebook, Apple и др.

На переговорах премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук задал ряд прямых вопросов представителям ТНК: «Кто из инвесторов, вкладывающих средства во вьетнамскую экономику, готов увеличить объем инвестиций? Готовы ли инвесторы увеличить свои вложения во вьетнамскую экономику? Что должно отрегулировать правительство, чтобы инвесторы увеличили объем вложений?»

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также обсудил перспективы развития вьетнамской экономики в течение ближайших десяти лет.

Представители ТНК выразили уверенность в улучшении инвестиционного климата во Вьетнаме. Они высоко оценили усилия правительства в создании инновационной экономики.

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Зарубежная хроника
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