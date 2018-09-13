Президент Сербии готов обменять Косово на членство в ЕС

Белград, , 19:16 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич готов признать Косово в обмен на членство в Евросоюзе, 13 сентября передает агентство Reuters.

«Если мы достигнем соглашения (по Косово), то только с четкими гарантиями для Сербии, что она станет государством-членом ЕС к 2025 году», — заявил Вучич журналистам.

Тем не менее Вучич считает, что даже в этом случае для полного преодоления разногласий между Косово и Сербией понадобится не менее десяти лет.

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