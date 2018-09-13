Глава ВВС Индии отметил значимость «Рафалей» и С-400 для обороны стран

Нью-Дели, , 20:27 — REGNUM Маршал Бирендр Сингх Дханоа, начальник штаба ВВС Индии, заявил, что французские истребители «Рафаль» позволят справиться с внешними угрозами Индии. Он также добавил, что приобретение 36 «Рафалей» и российских комплексов С-400 увеличивает обороноспособность страны.

По сообщению индийского новостного агентства Jagran, выступая перед журналистами на семинаре, посвящённому развитию индийских ВВС до 2025 года, маршал Бирендр Сингх Дханоа заявил, что французские истребители «Рафаль» и российские комплексы ПВО С-400, закупаемые Индией, необходимы стране ввиду усиления китайских и пакистанских ВВС. Он указал на то, что в распоряжении КНР находятся не менее 800 истребителей четвёртого поколения, в то время как пакистанские ВВС осуществили модернизацию самолётов F-16. В этой связи, по мнению начальника штаба ВВС Индии, такая современная техника, как французский истребитель «Рафаль», будет очень кстати.

В начале сентября 2018 года лидер партии Индийского национального конгресса (ИНК) Рахуль Ганди добился рассмотрения дела о коррупционной составляющей в закупке 36 французских истребителей «Рафаль» в Верховном суде Индии.