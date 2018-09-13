Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит Саудовскую Аравию

Исламабад, , 20:11 — REGNUM Имран Хан, премьер-министр Пакистана, посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе по приглашению короля Салмана. Глава пакистанского правительства проведёт серию переговоров с государственными деятелями королевства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе своего первого зарубежного визита в эту страну Имран Хан обсудит ряд вопросов двусторонних отношений между Пакистаном и Саудовской Аравией, а также совершит умру, паломничество в Мекку, которое совершается в любое время года. Ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд позвонил премьер-министру Пакистана, чтобы лично заверить его в том, что его страна придаёт огромное значение отношениям с Пакистаном.

В настоящее время правительство Пакистана ищет пути выхода из валютного кризиса, вызванного большим дефицитом торгового баланса. Чтобы избежать необходимости занимать у Международного валютного фонда, экономические советники правительства рассматривают возможность получения займа у Китая или Саудовской Аравии.