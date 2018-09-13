Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Имран Хан назвал пакистанскую межведомственную разведку лучшей в мире

Политика

Премьер министр Пакистана Имран Хан, посетил штаб-квартиру Межведомственной разведки в Равальпинди. По итогам визита премьер назвал разведывательную организацию лучшей в мире и заявил, что она находится «на переднем крае обороны Пакистана»

Равалпинди, Пакистан, 13 сентября 2018, 21:01 — REGNUM  Имран Хан, премьер министр Пакистана, посетив штаб-квартиру Межведомственной разведки в Равалпинди, назвал разведывательную организацию лучшей в мире. Он также заявил, что Межведомственная разведка находится на «переднем крае обороны Пакистана».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер-министр посетил штаб-квартиру Межведомственной разведки вместе с членами своего кабинета. В ходе визита премьер заслушал доклад о важнейших проблемах национальной безопасности. По итогам визита Имран Хан высоко оценил заслуги Межведомственной разведки в деле поддержания стабильности в стране, а также в борьбе с терроризмом. Кроме того, он заверил руководство разведки и сухопутных войск, что нация полностью поддерживает их действия. Премьер-министр назвал Межведомственную разведку Пакистана самой лучшей в мире.

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Зарубежная хроника
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