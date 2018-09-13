Имран Хан назвал пакистанскую межведомственную разведку лучшей в мире

Равалпинди, Пакистан, , 21:01 — REGNUM Имран Хан, премьер министр Пакистана, посетив штаб-квартиру Межведомственной разведки в Равалпинди, назвал разведывательную организацию лучшей в мире. Он также заявил, что Межведомственная разведка находится на «переднем крае обороны Пакистана».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер-министр посетил штаб-квартиру Межведомственной разведки вместе с членами своего кабинета. В ходе визита премьер заслушал доклад о важнейших проблемах национальной безопасности. По итогам визита Имран Хан высоко оценил заслуги Межведомственной разведки в деле поддержания стабильности в стране, а также в борьбе с терроризмом. Кроме того, он заверил руководство разведки и сухопутных войск, что нация полностью поддерживает их действия. Премьер-министр назвал Межведомственную разведку Пакистана самой лучшей в мире.