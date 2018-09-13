Оперативные группы ООН оказывают помощь рохинджа в штате Ракхай в Мьянме

Нейпьидо, , 22:12 — REGNUM Впервые с начала силовой операции в северной части штата Ракхайн (Ситуэ) в Мьянме оперативным группам ООН был предоставлен доступ в эпицентр военных действий для оказания помощи народу Рохинджа. Хотя соглашение, регламентирующее допуск сотрудников международной организации, было подписано Мьянмой еще в июне 2018 г.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», подразделения ООН уже прибыли на место и ведут работы по оценке ситуации. В рамках операции сотрудники международной организации будут в течение двух недель проводить опрос местного населения и предоставлять необходимую помощь народу рохинджа. Первый этап покроет 23 деревни. Ожидается, что охват мероприятий будет расширен в ближайшее время.

Кризис вокруг народа рохинджа будет обсуждаться в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 2018 г.