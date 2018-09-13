Четверг, 13 Сентября 2018 года
23:53:22 МСК

Оперативные группы ООН оказывают помощь рохинджа в штате Ракхай в Мьянме

Политика

Оперативным группам ООН впервые предоставили доступ к штату Ракхайн для оказания гуманитарной помощи народу рохинджа

Нейпьидо, 13 сентября 2018, 22:12 — REGNUM  Впервые с начала силовой операции в северной части штата Ракхайн (Ситуэ) в Мьянме оперативным группам ООН был предоставлен доступ в эпицентр военных действий для оказания помощи народу Рохинджа. Хотя соглашение, регламентирующее допуск сотрудников международной организации, было подписано Мьянмой еще в июне 2018 г.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», подразделения ООН уже прибыли на место и ведут работы по оценке ситуации. В рамках операции сотрудники международной организации будут в течение двух недель проводить опрос местного населения и предоставлять необходимую помощь народу рохинджа. Первый этап покроет 23 деревни. Ожидается, что охват мероприятий будет расширен в ближайшее время.

Кризис вокруг народа рохинджа будет обсуждаться в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 2018 г.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить