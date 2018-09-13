Торговая война между Китаем и США не затронет Шри-Ланку

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:21 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в своем интервью каналу CNBC заявил, что разрастающаяся торговая война между США и КНР не окажет значительного влияния на экономику Шри-Ланки. Это объясняется тем, что объемы китайских инвестиций в страну не существенны по сравнению с китайскими кредитами, а выдача займов осуществляется в долларах США.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», начиная с 2008 года и до настоящего времени Китай остается одним из основных зарубежных инвесторов Шри-Ланки. Ключевыми совместными проектами стали постройка гавани с четырьмя причалами в округе Хамбантота, а также сооружение аэропорта в Маттале.

Также в ходе интервью премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе рассказал о необходимости стимулирования экспорта для стабилизации шри-ланкийской рупии. Он отметил, что в прошлом году общая стоимость экспорта составила 11,7 миллиарда долларов США.