ЛДПР: «Единая Россия» увеличивает фракцию в думе Новгорода админресурсом

Великий Новгород, , 18:55 — REGNUM Лидера Новгородского регионального отделения ЛДПР Алексея Чурсинова «несколько печалит» ситуация после выборов в думу Великого Новгорода шестого созыва. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде.

«Что касается уменьшения представителей партии большинства. То, что они делают сейчас, увеличивая свою фракцию — они показывают свой административный ресурс. При этом я боюсь, что в конечном итоге это приведёт как раз к менее конструктивной работе», — заявил Чурсинов.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, предлагали ли кандидатам от ЛДПР, выигравшим выборы, перейти во фракцию «Единой России», Чурсинов ответил: «Нет, нам не предлагали».

В новгородских СМИ распространяется информация о том, что фракция «Единой России» в новой думе Великого Новгорода, сократившаяся с 15 до восьми депутатов, намерена нарастить своё представительство за счёт кандидатов-одномандатников, которые участвовали в выборах от других партий — в частности, от «Справедливой России».

В Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК) также считают, что в думе Великого Новгорода, несмотря на победу КПРФ на выборах, уже в самом ближайшем времени сформируется провластное большинство, лояльное губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

Напомним, по итогам выборов в думу Великого Новгорода шестого созыва ни одна из партий не получила большинства. По спискам КПРФ лидировала с 30,57%, «Единая Россия» набрала 24,39%, «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08%. С учётом побед кандидатов в одномандатных округах больше всего мест — 12 из 30 — получилось у КПРФ. У «Единой России» — восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко».

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