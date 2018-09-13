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Правительство Бангладеш закупит 30 тысяч единиц стрелкового оружия

Политика

Правительство Бангладеш закупит 30 тысяч ружей для вспомогательных военизированных подразделений Ансар Бахини стоимостью более 17,5 миллионов долларов США

Правительство Бангладеш закупит 30 тысяч единиц стрелкового оружия
Иллюстрация: Kurdpa.net
Автомат

Дакка, 13 сентября 2018, 20:51 — REGNUM  Комитет кабинета министров Бангладеш по государственным закупкам на встрече под председательством министра финансов Бангладеш Абулы Маала Абдулы Мухитха одобрил предложение приобрести 30 тысяч ружей для вспомогательных военизированных подразделений Ансар Бахини, ответственных за соблюдение законодательства и обеспечение общественного порядка в стране.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», правительство республики также закупит более трех миллионов патронов для обеспечения боеспособности Ансар Бахини.

Приобретение вооружения и амуниции будет осуществляться государственной компанией «Бангладеш Машин Тулс Фактори Лимитед». Поставки патронов и стрелкового вооружения будут вестись из Италии, Турции и Великобритании.

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Зарубежная хроника
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