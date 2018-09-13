Сеул, 13 сентября 2018, 21:09 — REGNUM Правительство Республики Корея внесло в Национальное собрание законопроект о ратификации Пханмунчжомской декларации, которую приняли лидеры КНДР и Республики Корея на саммите 27 апреля. Как сообщает южнокорейское информационное агентство KBS, в декларации изложены методы и направления работы по налаживанию межкорейских отношений и развитию сотрудничества. По подсчетам южнокорейских экспертов, для реализации намеченных совместных проектов в следующем году потребуется 418,5 млн долларов. Речь идёт о расходах на модернизацию северокорейских железных и автомобильных дорог, сотрудничество в сельском хозяйстве, культурный и научный обмен. Ожидается, что парламент одобрит внесенный законопроект и ратифицирует его в ближайшее время.
Парламент Южной Кореи приступает к ратификации Пханмунчжомской декларации
В Национальное собрание Южной Кореи поступил законопроект о ратификации Пханмунчжомской декларации, направленной на налаживание межкорейских отношений
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