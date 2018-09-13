Сеул, 13 сентября 2018, 20:31 — REGNUM В столице Южной Кореи начал свою работу международный форум по безопасности. Южнокорейское информагентство Чосон Ильбо сообщает, что в работе форума принимает участие более 250 представителей из 49 стран и международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. Основой темой мероприятия стало обсуждение вопросов безопасности в Северо-восточной Азии и денуклеаризации КНДР, в частности. Кроме того, особое внимание уделяется дискуссиям по кибербезопасности и сотрудничеству при чрезвычайных ситуациях. Пленарное заседание форума проходит 13 сентября. В нем принимает участие начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ён, посетивший КНДР 5 сентября, и министр обороны республики Сон Ён Му.
В Сеуле проходит международный форум по безопасности
В мероприятии участвуют представители 49 стран и крупнейших международных организаций
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Зарубежная хроника