В Сеуле проходит международный форум по безопасности

Сеул, , 20:31 — REGNUM В столице Южной Кореи начал свою работу международный форум по безопасности. Южнокорейское информагентство Чосон Ильбо сообщает, что в работе форума принимает участие более 250 представителей из 49 стран и международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. Основой темой мероприятия стало обсуждение вопросов безопасности в Северо-восточной Азии и денуклеаризации КНДР, в частности. Кроме того, особое внимание уделяется дискуссиям по кибербезопасности и сотрудничеству при чрезвычайных ситуациях. Пленарное заседание форума проходит 13 сентября. В нем принимает участие начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ён, посетивший КНДР 5 сентября, и министр обороны республики Сон Ён Му.