Пхеньян, 13 сентября 2018, 21:55 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что КНДР продолжает разработку своей ядерной программы — об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные Французским национальным институтом исследования космоса. По информации южнокорейского новостного агентства Чосон Ильбо, на полигоне Синпхо на стенде для испытаний баллистических ракет зафиксировано тепловое излучение от двигателя. Также на дамбе на реке Курёнган было установлено новое охладительное оборудование для повышения мощности выработки электроэнергии, необходимой для производства ядерного топлива. Кроме того, в шахтах у города Пхёнсан продолжается добыча урана и его обогащение. По оценкам американских экспертов, КНДР в этом году могла произвести от пяти до восьми ядерных зарядов, несмотря на заверения властей о заморозке ядерной программы.
МАГАТЭ: Северная Корея продолжает разработку ядерной программы
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР не собирается прекращать разработку ядерного оружия и средств его доставки
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