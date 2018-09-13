Спецпосланник председателя КНР завершил свой визит в Северную Корею

Пхеньян, , 21:26 — REGNUM Спецпосланник председателя Китайской Народной Республики и глава Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу завершил визит в КНДР. Во время поездки господин Ли принял участие в праздничных церемониях по случаю 70-летия КНДР, а также встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и передал письмо от председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны особо отметили важность трёх встреч лидеров Китая и КНДР и подчеркнули, что отношения двух стран остаются дружественными, сообщает южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо. В аэропорту высокого гостя провожала сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заместитель руководителя Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хве, бывший министр иностранных дел Ли Су Ён и замминистра иностранных дел Ли Гиль Сон.