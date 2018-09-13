Четверг, 13 Сентября 2018 года
22:10:01 МСК

Спецпосланник председателя КНР завершил свой визит в Северную Корею

Политика

Спецпосланник Ли Чжаньшу возвращается в Китай после четырех дней, проведённых в столице КНДР

Спецпосланник председателя КНР завершил свой визит в Северную Корею
Иллюстрация: Voice of America
Ли Чжаньшу

Пхеньян, 13 сентября 2018, 21:26 — REGNUM  Спецпосланник председателя Китайской Народной Республики и глава Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу завершил визит в КНДР. Во время поездки господин Ли принял участие в праздничных церемониях по случаю 70-летия КНДР, а также встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и передал письмо от председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны особо отметили важность трёх встреч лидеров Китая и КНДР и подчеркнули, что отношения двух стран остаются дружественными, сообщает южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо. В аэропорту высокого гостя провожала сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заместитель руководителя Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хве, бывший министр иностранных дел Ли Су Ён и замминистра иностранных дел Ли Гиль Сон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить