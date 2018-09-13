Вице-президент Афганистана встретился с главой миссии ООН в стране

Кабул, , 22:02 — REGNUM В Кабуле второй вице-президент Исламской Республики Афганистан (ИРА) Сарвар Данеш провел встречу с главой Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото. В ходе переговоров обсуждались недавние теракты на западе столицы страны.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в ходе встречи Сарвар Данеш заявил, что целью недавних терактов была конкретная этническая группа. Он призвал Совет Безопасности ООН провести независимое расследование этих атак. Глава Миссии ООН по содействию Афганистану пообещал передать просьбу вице-президента.

В ходе встречи также обсуждалось обеспечение безопасности журналистов в Афганистане. В результате недавних терактов погибло несколько журналистов крупных афганских новостных изданий. На фоне этого Тадамичи Ямамото попросил правительство ИРА уделить пристальное внимание мерам, способным обеспечить надлежащую защиту сотрудников СМИ в Афганистане.