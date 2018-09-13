В афганской провинции Нангархар стартовала военная операция против ИГИЛ*

Джелалабад, Афганистан, , 21:38 — REGNUM В районе Чапархар провинции Нангархар (столица провинции — Джелалабад) прошла военная операция Вооруженных сил Афганистана. Целью данной операции являлось уничтожение боевиков, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», благодаря военной операции афганской армии удалось частично зачистить район от боевиков.

Согласно заявлению властей провинции, в ходе операции было убито по меньшей мере четыре сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооруженным силам Афганистана удалось захватить часть вооружения и боеприпасов боевиков. Также утверждается, что в ходе боевых действий никто из мирного населения не пострадал, а афганские силы не понесли потерь.