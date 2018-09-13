Четверг, 13 Сентября 2018 года
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В афганской провинции Нангархар стартовала военная операция против ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Афганская армия провела военную операцию, направленную на уничтожение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Чапархар провинции Нангархар

Джелалабад, Афганистан, 13 сентября 2018, 21:38 — REGNUM  В районе Чапархар провинции Нангархар (столица провинции — Джелалабад) прошла военная операция Вооруженных сил Афганистана. Целью данной операции являлось уничтожение боевиков, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», благодаря военной операции афганской армии удалось частично зачистить район от боевиков.

Согласно заявлению властей провинции, в ходе операции было убито по меньшей мере четыре сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооруженным силам Афганистана удалось захватить часть вооружения и боеприпасов боевиков. Также утверждается, что в ходе боевых действий никто из мирного населения не пострадал, а афганские силы не понесли потерь.

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Зарубежная хроника
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