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Пакистан запретил въезд афганцам в Пешавар на 10 дней перед Днем Ашура

Политика

Власти Пакистана приняли решение запретить въезд афганцам в город Пешавар на десять дней в преддверии Дня Ашуры

Пакистан запретил въезд афганцам в Пешавар на 10 дней перед Днем Ашура
Афганские беженцы бегут от боевых действий в Пакистан, недалеко от Пешавара. Май 1980 года

Пешавар, Пакистан, 13 сентября 2018, 21:16 — REGNUM  Стало известно о решении властей пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва запретить въезд гражданам Афганистана в столицу региона город Пешавар на десять дней. Главной причиной данного ограничения называется стремление властей обеспечить надлежащие меры безопасности в преддверии Дня Ашуры — Дня поминовения пророков посланников Аллаха, который в этом году отмечает 20 сентября.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», инициатором данного запрета стал заместитель комиссара Пешавара Имран Хамид Шейх. Данное решение во многом связано с тем, что в предыдущие годы во время празднования Дня Ашуры экстремистские группировки часто атаковали шиитов.

Было также принято решение запретить жителям город находиться на крышах зданий, расположенных вдоль маршрута следования праздничной процессии. Власти считают, что данные меры поспособствуют обеспечению безопасности в городе.

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