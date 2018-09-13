Пакистан запретил въезд афганцам в Пешавар на 10 дней перед Днем Ашура

Пешавар, Пакистан, , 21:16 — REGNUM Стало известно о решении властей пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва запретить въезд гражданам Афганистана в столицу региона город Пешавар на десять дней. Главной причиной данного ограничения называется стремление властей обеспечить надлежащие меры безопасности в преддверии Дня Ашуры — Дня поминовения пророков посланников Аллаха, который в этом году отмечает 20 сентября.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», инициатором данного запрета стал заместитель комиссара Пешавара Имран Хамид Шейх. Данное решение во многом связано с тем, что в предыдущие годы во время празднования Дня Ашуры экстремистские группировки часто атаковали шиитов.

Было также принято решение запретить жителям город находиться на крышах зданий, расположенных вдоль маршрута следования праздничной процессии. Власти считают, что данные меры поспособствуют обеспечению безопасности в городе.