Четверг, 13 Сентября 2018 года
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США готовы продать Японии военные самолеты

Политика

По предварительным подсчетам, цена сделки составит 3,1 миллиарда долларов

США готовы продать Японии военные самолеты
Staff Sgt. Shawn Nickel
Американские истребители

Вашингтон, 13 сентября 2018, 21:52 — REGNUM  Госдепартамент США заявил, что он готов одобрить сделку по продаже Японии девяти военных самолетов на сумму 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает японское новостное агенство Jiji Press. Речь идет о самолетах военно-промышленной американской корпорации Northrop Grumman Corporation, работающей не только в авиастроительной отрасли, но и в области электроники и информационных технологий. Благодаря такой широкой специализации компании изготовленные самолеты оснащены мощными радарами, которые могут обнаружить другие самолеты и морские суда на дальнем расстоянии.

Сделка также будет включать дополнительное техническое обслуживание и наличие запасных двигателей. У конгресса США есть 30 дней, чтобы выдвинуть возражения против заключения сделки.

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Зарубежная хроника
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