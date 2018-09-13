Трамп назвал президента Египта Ас-Сиси убийцей?

Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Американский журналист Боб Вудворд представил мировой общественности нелестный комментарий Дональда Трампа в отношении действующего президента Египта Абдель-Фаттаха Ас-Сиси. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, американский президент назвал Ас-Сиси «убийцей», комментируя освобождение американо-египетского общественного деятеля Айа Хиджази после трех лет заключения по сфабрикованному делу о торговле людьми.

В своей книге «Страх. Трамп в Белом доме», которую Дональд Трамп назвал «полнейшей чепухой», журналист приводит прямые цитаты американского президента во время его разговора с советником по правовым вопросам Джоном М. Даудом: «Не забывай, с кем мы разговариваем. Этот человек — настоящий убийца. Даже его голос, раздающийся из телефонной трубки, заставит тебя дрожать. Хорошо, что с делом Хиджази покончено».

Ранее Дональд Трамп приглашал египетского президента посетить Белый дом и после встречи с ним назвал его «фантастическим человеком», а год назад поздравил Ас-Сиси с безоговорочной победой на президентских выборах.