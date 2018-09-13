За 71 день на антикоррупционный счет в Киргизии поступило 395,5 млн рублей

Бишкек, , 18:37 — REGNUM Антикоррупционные ведомства Киргизии перечислили на открытый центральным казначейством спецсчет 395,6 млн сомов (более 395,5 млн рублей). Об этом сегодня, 13 сентября, сообщила пресс-служба министерства финансов.

Больше всего денег поступило от государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (свыше 161,6 млн сомов) и госкомитета нацбезопасности (свыше 144,8 млн сомов).

Затем следует генеральная прокуратура, перечислившая около 87,9 млн сомов. Замыкает список министерство внутренних дел, направившее на специальный счет более 1 млн сомов.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля 2018 года минфин Киргизии выполнил распоряжение правительства об открытии единого депозитного счета, на который правоохранительные органы перечисляют деньги, поступающие от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Отметим, что по данным финполиции, ущерб от экономических преступлений, выявленных в первой половине 2018 года, превысил 3,9 млрд сомов.