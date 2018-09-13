Смольный: Митинга на площади Ленина не будет

Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Смольный официально заявил инициаторам митинга против пенсионной реформы о том, что не допустит проведения акции на площади Ленина 16 октября, и предложил воспользоваться другой площадкой. Одновременно организаторам акции из числа депутатов городского парламента напомнили об ответственности за действия, которые могут поставить под угрозу безопасность петербуржцев.

Об этом сообщили вечером 13 сентября в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Александра Говорунова.

Сегодня Говорунов, который в настоящее время исполняет обязанности губернатора, вместе с председателем Законодательного собрания Вячеславом Макаровым встретились в Смольном с депутатами, которые ранее попросили не мешать проведению митинга 16 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала.

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По итогам состоявшейся встречи Александр Говорунов заявил, что «митинга на этой территории не может быть по соображениям безопасности», и напомнил, что сегодня же Смольнинский районный суд подтвердил законность действий городских властей, предложивших организаторам митинга перенести согласованное мероприятие в другое место.

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Как подчеркивают в Смольном, сотрудники ГУП «Водоканал» после прорыва трубы холодного водоснабжения продолжают на площади Ленина аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано около 40 единиц техники. В связи с этим проведение массовых акций на прилегающей территории невозможно, поскольку создает угрозу безопасности их участников.

«Власть просто обязана предпринять все предупредительные меры. Сегодня суд указал: это конституционная обязанность органа публичной власти: довести информацию до организатора публичного мероприятия, что его проведение невозможно в ранее согласованном месте в целях обеспечения безопасности. Это не может расцениваться как нарушение прав организатора на свободу мирных собраний», — заявил Александр Говорунов.

Он подчеркнул, что «недопустимо ставить под угрозу безопасность петербуржцев».

Вице-губернатор также ответил на просьбу депутатов предоставить другую площадку в центре города, если уж акция на площади Ленина невозможна, чтобы не отправлять митингующих в удаленный от центра парк.

«В центре города подобрать площадку сложно: много событий, интенсивно ведутся ремонтные работы, что не позволяет предоставить место для сбора большого числа людей с учетом требований и ограничений федерального и городского законодательства», — сказал Александр Говорунов.

Поэтому выразить свое мнение о пенсионной реформе граждане могут в специально отведенных местах, в числе которых Удельный и Полюстровский парки.

Таким образом, объявленный ранее митинг на площади Ленина по решению городских властей должен быть перенесен в другое место либо отменен.

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