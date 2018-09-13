Запущен первый международный автобусный маршрут между Индией и Непалом

Патна, Индия, , 20:17 — REGNUM Главный министр индийского штата Бихар Нитиш Кумар официально открыл первый международный маршрут в Непал. Он заявил, что данная инициатива укрепит двусторонние отношения между Бихаром и Непалом.

Сообщается, что автобусное сообщение было запущено по прямому соглашению между двумя регионами.

По информации индийского новостного агентства Ani, четыре автобуса отправятся из города Бодхгая в Катманду через Патну, Раксаул и Биргандж. Еще один маршрут будет проходить через Патну, Джанакпур, Музаффарпур и Ситамархи.

Маршруты из Катманду в Бодхгаю запущены на постоянной основе 13 сентября.