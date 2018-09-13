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Индийский Сталин настоятельно призвал власти отменить акцизный сбор

Политика

Глава индийской партии Дравида Муннетра Кажагам Мутхувел Карунанидхи Сталин настоятельно призвал правительство Индии отменить акцизный сбор

Нью-Дели, 13 сентября 2018, 20:06 — REGNUM  Глава индийской партии Дравида Муннетра Кажагам Мутхувел Карунанидхи Сталин настоятельно призвал правительство Индии отменить акцизный сбор и «облегчить тяжелое бремя народа».

Недавно избранный президент индийской партии Дравида Муннетра Кажагам в твиттере подверг критике правящую партию БДП (Бхаратия Джаната Парти) и премьер-министра страны Нарендру Моди.

По информации индийского новостного агентства Ani, М.К. Сталин назвал политику премьер-министра страны «абсолютно нечувствительной к нуждам народа».

Помимо этого, политик обратился к главному министру штата Тамилнаду Эдапади Паланисвами с требованием срочно рассмотреть вопрос о снижении цен на топливо в штате.

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Зарубежная хроника
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