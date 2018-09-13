Эксперт призвал Киев не идти в НАТО, «чтобы не было войны»

Киев, , 18:18 — REGNUM Разговоры о стремлении в НАТО и ЕС, куда Украину не приглашают, — это чистой воды популизм. Как сообщает 13 сентября пресс-служба «Оппоблока», об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников.

«Это чистой воды популизм — говорить о стремлении в международные институты, куда нас не приглашают. Ведь в НАТО и ЕС нам прямо говорят: в ближайшие 25 лет о членстве в них нам нечего и думать. Сначала надо получить приглашение, затем провести референдум, а уж потом говорить о нормах Конституции», — сказал Колесников.

По его словам, Украина должна занимать внеблоковый статус.

«Если говорить о позиции моей и моих коллег касательно НАТО, то она постоянна и неизменна — внеблоковый статус Украины. Такой статус позволил, например, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Австрии десятки лет прожить без войны и создать ведущие экономики в Европе. Что касается членства в ЕС, то когда Украина приблизится по доходам и стандартам к странам Евросоюза, следует сначала получить приглашение от ЕС, провести референдум и решить этот вопрос», — добавил Колесников.

Кроме того, 13 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш Цинцадзе заявила, что закрепление в Конституции курса Украины в НАТО и ЕС якобы позволит ускорить внутреннее реформирование страны.

«Изменения в Конституцию делаются не для внешнего ускорения достижения наших целей, а для того, чтобы иметь возможность дать импульс для всей системы государственных органов. Это позволит максимально быстро реализовывать задачи по реформированию страны», — сказала чиновница.

Ранее, 13 сентября, в Киеве заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес призвал Украину активнее проводить реформы, чтобы приблизиться к членству в НАТО. Он сообщил, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине в случае необходимости.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко заявил, что Рада может внести изменения в Конституцию без референдума.

Напомним, 1 декабря 2017 года президент Порошенко обещал провести всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Президент Украины выразил уверенность, что результаты голосования будут «такими же убедительно позитивными, как уже вписанный в анналы истории референдум о независимости».