СМИ: Россия не дала Эрдогану гарантий неприкосновенности для зоны «Идлиб»

Анкара, , 18:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог добиться на саммите в Тегеране гарантий России и Ирана о недопущении масштабной военной операции в Идлибе, сообщает 13 сентября газета The Daily Star со ссылкой на неназванные источники среди турецких военных и сирийских боевиков.

Издание утверждает, что из-за этого обстоятельства турецкие военные усиливают группировку в Идлибе и возле него, а также укрепляют свои посты и позиции, готовясь противостоять наступлению сирийских правительственных войск.

«Наши военные находятся там, и если они понесут урон или будут каким-то образом атакованы, это будет расценено как нападение на Турцию, и ответом будет необходимое возмездие», — цитирует газета заявление одного из турецких военных.

Как сообщало ИА REGNUM, Анкара настаивает на недопущении на территории зоны «Идлиб» полномасштабной военной операции, заявляя, что это спровоцирует такую волну беженцев, справиться с которой Турция не сможет.

Стоит отметить, что помимо радикальных боевиков, финансируемых монархиями Персидского залива, в зоне Идлиб находятся многочисленные незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые Турцией.

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