В 2019 году на Украине «не произойдет реванша Партии регионов» — эксперт

Киев, , 18:13 — REGNUM Слияние партий «Оппозиционный блок» и «За жизнь» приведет политсилы к стратегическому проигрышу и неминуемому развалу в будущем. Об этом 13 сентября написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Слияние в экстазе! Сливаются Рабинович (лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович) и Левочкин (депутат от фракции «Оппоблок» Сергей Лёвочкин) … Но есть куча вопросов. Кто будет от них единым кандидатом на президентских выборах? Если Левочкин согласился, то, видимо, таким кандидатом будет Ю.Бойко. Когда и как будут создавать единую партию: уже сейчас или ближе к парламентским выборам? Как поделят квоты в новом акционерном обществе: поровну или «по справедливости»? А как к этому относится Р. Ахметов? Готов ли он, со своим пакетом в Оппоблоке, присоединиться к этому «браку по расчету»… А вообще я скептически отношусь к «политическим колхозам». Тактические выигрыши, и то относительные, они могут получать, а стратегически проигрывают, и в конце концов разваливаются», — написал Фесенко.

По его словам, в 2019 году на Украине не произойдет реванша Партии регионов, поскольку её избиратели остались на Донбассе и в Крыму.

«Они пытаются воссоздать Партию регионов. Поляризация на Запад и Восток — это плохо для страны. Но надежды на реванш напрасны. В 2014 году бывшие регионалы потеряли около 4 млн. избирателей (которые остались на оккупированных территориях). Без них они не выиграют ни президентские, ни парламентские выборы. Единый кандидат от бывших регионалов с высокой вероятностью выйдет во второй тур. Но это только усилит мотивацию дать им отпор», — добавил Фесенко.

Кроме того, политолог Владимир Цибулько считает, что слияние «Оппоблока» и «За жизнь» нацелено «на формирование потенциальных участников будущей парламентской коалиции еще на этапе президентских выборов».

По его словам, на Украине формируется политический союз, который направлен на то, чтобы «устранить» из политики президента Петра Порошенко, который поддерживает курс в НАТО и ЕС.

«Поэтому такие союзы еще и по сути являются пактами о ненападении между Рабиновичем, Тимошенко, Гриценко, Садовым. И самое главное, что через кремлевского координатора Медведчука всех потенциальных оппонентов Тимошенко сильно осадят на старте гонки, чтобы они не путались под ногами», — прогнозирует Цибулько.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября лидер партии «За жизнь» Рабинович предложил «Оппоблоку» начать переговоры о создании политического объединения.

«Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия юго-востока и центра Украины, к общественным организациям и объединениям… В первую очередь я обращаюсь к «Оппозиционному блоку»: иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, так как отсутствие нашего единства приводит к тому, что власть чувствует себя безнаказанно, разбивая нас на различные группы, продолжая проводить политику уничтожения Украины», — отметил Рабинович.

В свою очередь депутат Лёвочкин поддержал идею объединение с партией «За жизнь».

«С момента создания «Оппозиционный блок"последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности «Оппозиционный блок"и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли», — написал Лёвочкин в Twitter.