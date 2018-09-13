Захарова прокомментировала реакцию Лондона на интервью по делу Скрипалей

Москва, , 18:02 — REGNUM Интервью подозреваемых британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александра Петрова и Руслана Боширова как минимум опровергло первую ложь британской стороны — о том, что в действительности людей с такими именами нет, о чём ранее официально заявляла британская сторона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«После 40 минут после публикации этого интервью прозвучали заявления по линии Форин-офис, они сказали тоже, что это ложь, дезинформация и так далее. У меня только вопрос — на каком основании они делают эти заявления? Это что, получается, политическая декларация? Почему они сказали, что это ложь? Что конкретно в этом заявлении было ложью?» — заявила Захарова.

«На сегодняшний день ложью являются, к сожалению, заявления британской стороны относительно того, что таких людей не существует. Сначала показали фотографии — странные. Попросили Россию признаться, что Россия отравила Скрипалей. Российская сторона сказала, что эти фамилии ей ничего не говорят. Также было через какое-то время было сказано, что мы запросили все официальные данные с британской стороны. Британская сторона нам отказала в предоставлении каких-либо данных по этим людям. После этого мы сказали, что раз нам британская сторона официально отказала в предоставлении информации по данному делу, мы будем тогда анализировать то, что есть в СМИ», — подчеркнула она.

Она подчеркнула, что на все вопросы касательно истинности заявлений должны отвечать следственные правоохранительные органы. Между тем вопросы о скриншотах с подозреваемыми остаются открытыми — кто их размещал, кто их готовил и где они были сделаны. Более того, непонятно, почему за минувшее время британская сторона до сих пор не раздобыла иных фотографий, связывающих историю этих двух людей с обвинениями, предъявленными Российской Федерации.

«На каком основании через 30−40 минут, в течение часа британская сторона официально назвала их лгунами — это я не понимаю. Что, была сделана экспертиза их психологического состояния, их поведения? За час? Так, как «Новичок» определили из России, так и за час определили, что это лживые заявления», — добавила дипломат.

Ранее подозреваемые британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, которое было опубликовано 13 сентября. Молодые люди подтвердили, что Александр Петров и Руслан Боширов — их настоящие имена. Однако они подчеркнули, что не имеют отношения к ГРУ, а занимаются бизнесом. При этом сам Солсбери они посетили исключительно в туристических целях.