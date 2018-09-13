Свердловский облсуд утвердил приговор бывшему вице-мэру

Екатеринбург, , 17:54 — REGNUM Бывший вице-мэр свердловского Арамиля Александр М. отправится в колонию строгого режима на девять лет. Свердловский облсуд утвердил приговор, который в июне вынес Сысертский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Напомним, Александр М. был признан виновным в получении взятки. Суд пришёл к выводу, что её он получил квартирой стоимостью более 2 млн рублей. Это произошло 12 мая 2017 года.

Известно, что Александр М. курировал в мэрии вопросы строительства. В июле 2017 года его уволили. А в июне 2017-го прозвучал приговор. Кроме лишения свободы с него также взыскали штраф — 4 млн 737 тыс. рублей.

Адвокат обжаловал приговор в облсуд. Но безуспешно. Приговор вступил в силу.

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