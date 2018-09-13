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США ввели санкции против российской и китайской фирм за поддержку КНДР

Политика

В санкционный список внесены российская Volasys Silver Star и китайская Yanbian Silverstar Network Technology

США ввели санкции против российской и китайской фирм за поддержку КНДР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 13 сентября 2018, 18:14 — REGNUM  Соединенные Штаты ввели санкции в отношении одной российской и одной китайской компании, 13 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению министерства финансов США, в санкционный список внесены российская Volasys Silver Star и китайская Yanbian Silverstar Network Technology. Обе компании обвиняются в поддержке ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Напомним, Северная Корея, а также ее контрагенты находятся под санкциями ООН и односторонними санкциями США и их союзников с 2006 года. Санкции неоднократно расширялись и ужесточались.

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