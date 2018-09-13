Украина усилила спецназом пограничников в Азовском и Черном морях

Киев, , 17:46 — REGNUM Украинские пограничники, находящиеся в акватории Черного и Азовского морей, будут усилены 270 бойцами спецназа, заявил 13 сентября руководитель государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«Наращиваем усилия по морскому спецназу. Это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей», — цитирует слова Цигикала пресс-служба ведомства.

Ранее власти Украины заявили об усилении военной группировки на побережье Азовского моря и сообщили о переброске в эту акваторию двух артиллерийских бронекатеров.

В то же время «Украинский военный портал» со ссылкой на источники в украинском Генштабе и ВМС Украины сообщил, что Киев намерен создать в Приазовье полноценную базу военно-морских сил.

Официальный Киев считает, что проверки иностранных морских судов, проводящиеся российскими пограничниками в соответствии с международным морским правом, направлены на блокирование украинского торгового судоходства в Азовском море.

Как сообщало ИА REGNUM, к практике тотальных проверок по всем правилам и международным нормам российские пограничники перешли после захвата украинскими властями российского рыболовного сейнера «Норд».

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