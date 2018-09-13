Власти Италии обиделись на Еврокомиссию за сравнение с Муссолини

Рим, , 17:34 — REGNUM Заявление еврокомиссара по экономике и финансам Пьера Московичи о том, что в руководстве ряда европейских стран «есть много маленьких Муссолини», является категорически недопустимым, заявил в четверг, 13 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.

«Наше правительство пользуется самым высоким в Европе уровнем доверия. А подлые обвинения звучат из уст того состава Еврокомиссии, который через 6−8 месяцев навсегда прекратит свое существование», — сказал Ди Майо.

Как сообщалось ранее, Пьер Московичи заявил, что в руководстве ряда европейских стран есть «много маленьких Муссолини», а в Европу возвращается «атмосфера тридцатых годов».

Читайте также: Еврокомиссар увидел в Европе «много маленьких Муссолини»

Опасения еврокомиссара, по всей видимости, связаны с приближением выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года. Под «маленькими Муссолини» Московичи имел в виду, вероятно, прежде всего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.