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Ещё одна российская компания попала под санкции США по КНДР

Политика

Также санкции введены в отношении китайской компании

Ещё одна российская компания попала под санкции США по КНДР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 13 сентября 2018, 17:27 — REGNUM  Власти США ввели дополнительные санкции в отношении Северной Кореи, под действие которых попала ещё одна российская компания. Соответствующее сообщение распространила 13 сентября пресс-служба министерства финансов США.

Как сообщается, санкции введены в отношении компании Volasys Silver Star, которая, по данным американских властей, зарегистрирована во Владивостоке.

Кроме этого, под новые санкции попали китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd и один гражданин КНДР.

Напомним, в начале августа Соединённые Штаты в рамках санкций против Северной Кореи ввели ограничительные меры в отношении российского банка «Агросоюз». Позднее в том же месяце под американские санцкии попало российское портовое агентство ООО «Профинет» и персонально его генеральный директор.

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США и КНДР
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