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Главы Узбекистана и Белоруссии подписали 19 документов

Политика

12-13 сентября Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане

Главы Узбекистана и Белоруссии подписали 19 документов
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

Ташкент, 13 сентября 2018, 17:38 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019−2023 годы, сообщает 13 сентября издание «Народное слово».

Всего в рамках государственного визита Лукашенко в Узбекистан подписано 19 документов. Мирзиёев отметил, что визит главы Белоруссии выведет отношения между странами на качественно новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 сентября Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане. В рамках переговоров стороны уделили основное внимание торгово-экономическому сотрудничеству.

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Внешняя политика Узбекистана
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