Избиратель устал? В Башкирии обсуждают итоги выборов

Уфа, , 13:03 — REGNUM Явка на выборах в Башкирии упала примерно на 3% по сравнению с выборами-2013, составив 49,08%. Что повлияло на снижение явки, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Екатерина Некрасова.

Пенсионная реформа и ее поддержка «Единой Россией» — не единственная причина сложившегося положения. Свою роль, по мнению политолога Николая Евдокимова, также играет общая усталость населения от избирательных кампаний, накопившаяся после мартовских выборов президента и июньских праймериз «Единой России».

«Зафиксированная явка была достаточно натуральной. В преддверии выборов ЦИК РБ установил на 94% избирательных участков в Уфе КОИБы, что сыграло на прозрачность выборного процесса», — считает политолог Дмитрий Михайличенко, хотя в ряде городов Башкирии имеются личные мнения о «сильно завышенной явке».

В качестве примера подтверждения такого мнения приводится город Сибай, где, исходя из официальных данных, явка составила почти 70% — при средней явке в Башкирии около 40%. В чём причины такого рекорда, сибайцы недоумевают.

О других аспектах прошедших выборов депутатов Государственного собрания Башкирии шестого созыва читайте в статье: Удвоение оппозиции, сибайский феномен: обычные деревенские выборы Башкирии

Читайте также другие статьи Екатерины Некрасовой по региональной тематике.