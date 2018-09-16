«Проводник влияния Москвы»: почему Госдеп уничтожает православие на Украине

Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Заявления, сделанные помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Уэссом Митчеллом, позволяют лучше понять стратегию борьбы Вашингтона с православной церковью как, по выражению Митчелла, «проводником влияния Москвы». Почему ситуация похожа на широкомасштабную атаку США на РПЦ, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Запад неравнодушен к традициям и убеждениям грузинского общества. В долгосрочной перспективе необходимо выиграть у России. У нас много дел, однако ясно, что грузинский народ выбрал западное будущее и ему нужно помочь», — заявил помощник госсекретаря.

Интересно, что Митчелл произнес свою сакраментальную фразу в Тбилиси, подразумевая под «проводником московского влияния» церкви Грузинского патриархата. Похоже, что Вашингтон не устраивает любая православная церковь, не испытывающая внутренних нестроений. Результат украинской эпопеи, достигнутый при помощи согласившегося быть инструментом подрыва церковного единства патриарха Константинопольского Варфоломея, похоже, только воодушевил авторов проекта дестабилизации. Поэтому грузинский заход США может стать только маленьким этапом, за которым последуют другие, недаром и в Белоруссии зашевелились сторонники автономии местного православия.

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