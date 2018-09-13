Москва, , 16:58 — REGNUM Россия возмущена попытками минюста США назвать консульскую помощь арестованной гражданке России в США Марии Бутиной доказательством связи задержанной с правительством РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы возмущены попытками министерства юстиции США истолковать консульские визиты к Марии Бутиной, равно как и ноты с требованиями соблюдения её законных прав в качестве доказательств неких особых обстоятельств, связывающих ситуацию, в которой оказалась наша соотечественница, с российским правительством», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула необходимость оказания Бутиной всей необходимой помощи и пообещала провести новый демарш в госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в адрес РФ.

«Мы не оставим ни эту тему, ни ситуацию с Бутиной, которая находится просто на грани нахождения в правовом пространстве. Американская сторона делает всё, чтобы доказать законность своих действий, но с каждым разом и каждым днём она становится всё тоньше. В некоторых случаях её просто нет — речь идёт о тотальном примате политики над правом и вообще здравым смыслом», — добавила дипломат.

Российская гражданка Мария Бутина была арестована 15 июля в США по обвинению в деятельности в качестве агента иностранного правительства. Российские дипломаты в Вашингтоне 10 сентября посетили судебные слушания по делу против неё. По их результатам суд федерального округа Колумбия отказался отпустить россиянку из заключения под домашний арест и постановил в дальнейшем вести судебные разбирательства в закрытом режиме.