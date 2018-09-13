МИД РФ: Боевики из Идлиба готовят наступление на города Алеппо и Хама

Москва, , 16:57 — REGNUM Боевики, скопившиеся зоне деэскалации «Идлиб», готовят наступление в направлении городов Алеппо и Хама, заявила 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме возросшей интенсивности обстрелов, зафиксировано перемещение крупных сил боевиков внутри идлибской зоны, инженерные работы по укреплению своих позиций, выстраивание единой системы управления и ликвидация командиров, проявляющих склонность к переговорам с Дамаском.

Например, «на днях в город Джиср-эш-Шугур прибыло несколько сотен боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые присоединились к действующей там группировке «Хураз-ад-Дин».

Мария Захарова подчеркнула, что с начала сентября нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в среднем втрое больше, чем за все предыдущие месяцы.

Наряду с этим боевики не прекращают подготовку к постановочным акциям, которые будут выданы за применение химического оружия сирийской армией.

Как сообщало ИА REGNUM, провокации с химоружием должны послужить поводом для США и их сателлитов нанести ракетный удар по Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Провокации «Белых касок»: какой урок должна извлечь Россия

Читайте развитие сюжета: СМИ: Россия не дала Эрдогану гарантий неприкосновенности для зоны «Идлиб»