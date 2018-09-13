В Италии вновь пригрозили заблокировать бюджет ЕС

Рим, , 16:46 — REGNUM Правительство Италии не изменило своей позиции и намерено заблокировать принятие бюджета ЕС на 2021−2027 годы, заявил в четверг, 13 сентября, вице-премьер, глава правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Il Sole 24 Ore.

В ближайшее время еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер должен представить депутатам итальянского парламента проект данного бюджета. Дискуссии будут сложными, предупредил Ди Майо.

В конце августа 2018 года вице-премьер заявил, что если Евросоюз не перейдёт от слов к делу в вопросе о помощи Италии с проблемой нелегальной миграции, то Италия приостановит выплату членских взносов в ЕС и заблокирует принятие бюджета ЕС.

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В Еврокомиссии предупредили, что Италию могут ждать санкции. Наблюдатели полагают, что до блокирования бюджета дело не дойдет, но итальянское правительство сможет добиться от ЕС определенных уступок.