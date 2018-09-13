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Рогозин обсудил с главой NASA аварию на МКС

Политика

Стороны договорились воздержаться от выводов и оценок до завершения расследования

Рогозин обсудил с главой NASA аварию на МКС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин

Москва, 13 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел телеконференцию с администратором NASA Джимом Брайденстайном в ходе которой обсудил работы на Международной космической станции. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В ходе телемоста Рогозин проинформировал своего коллегу из NASA о решении создать специальную комиссию по расследованию причин утечки воздуха из пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09».

Рогозин и Брайденстайн отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин этого инцидента, а также договорились воздержаться от каких-либо предварительных выводов до того, как расследование будет завершено.

Также Рогозин и Брайденстайн подтвердили необходимость сотрудничества и взаимодействия для идентификации и ликвидации причин инцидента.

Кроме того, Рогозин и Брайденстайн договорились встретиться лично 10 октября на космодроме «Байконур».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа на борту МКС экипаж зафиксировал падение давления воздуха. Вскоре экипаж обнаружил пробоину в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Пробоина была быстро задраена, угрозы экипажу не было.

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