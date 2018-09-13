Законодательные органы Узбекистана и Японии обсудили вопросы сотрудничество

Токио, , 16:50 — REGNUM В Японии состоялось третье заседание узбекско-японского межпарламентского форума, в ходе которого стороны обсудили перспективы сотрудничества между законодательными органами двух стран, сообщает 13 сентября издание «Народное слово».

Японию посетила делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса (парламента) республики Содиком Сафоевым.

В рамках визита также состоялся узбекско-японский симпозиум, посвященный развитию отношений между странами в контексте реформ, проходящих в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Узбекистан посетила делегация Японии в составе представителей ассоциации дружбы Японии и стран Туркестана. Стороны обсудили развитие институтов гражданского общества.

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