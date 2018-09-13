Афганские талибы* атаковали военных в провинции Фарах

Кабул, , 16:49 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военную базу в провинции Фарах, 13 сентября передает агентство Associated Press.

По сообщению военных, в результате боестолкновения, в ходе которого боевики использовали артиллерию, погибли 10 солдат и двое полицейских. Потери боевиков составили 22 человека.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали блок-пост полиции в районе Бала Булук провинции Фарах. В результате атаки погибли трое полицейских.

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