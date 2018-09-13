Жириновский предложил повышать ОСАГО для тех, кто не пользуется машиной

Москва, , 16:35 — REGNUM Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) должно не только защищать граждан в случае аварии, а также и стимулировать их как можно больше пользоваться автомобилем. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний по тарифам ОСАГО, которые проходят в Госдуме.

«Вот машина стоит в гараже, владелец на ней не ездит. Может быть, наказывать его? Машина пропадает, он ничего не делает с ней. Может, увеличивать сумму страховки и побуждать его таким образом продавать машину? Чтобы на рынке было больше машин», — предложил Жириновский.

По его словам, это будет способствовать избавлению граждан от «мертвого капитала». Кроме того, лидер ЛДПР также предложил повысить безопасность дорожного движения за счет жестких мер для неаккуратных или опасных водителей.

«Конфискацию машины надо ввести. И еще раз конфискацию. Не помогает — за 100 км от Москвы. Они хулиганят здесь, в Москве, где хорошие дороги. А в Костроме или Вологде уже не будут хулиганить», — отметил Жириновский.