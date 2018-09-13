Омбудсмен Петербурга просит губернатора найти решение по митингу о пенсиях

Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов просит губернатора Георгия Полтавченко предотвратить нарушение общественного порядка в воскресенье, 16 сентября, на согласованной ранее акции по теме пенсионной реформы и защитить право граждан на публичное выражение своего мнения. Так омбудсмен отреагировал на обращение к нему инициаторов митинга на площади Ленина.

«Полагаю, что препятствование проведению согласованного публичного мероприятия (на площади Ленина либо в другом месте, соответствующем целям организаторов митинга) фактически спровоцирует проведение несогласованной акции, затруднит работу полиции по обеспечению правопорядка, создаст неудобства жителям и гостям города», — говорится в обращении Александра Шишлова на имя губернатора Северной столицы.

Напомним, массовая акция была согласована городскими властями еще 4 сентября, и организаторы вели подготовку к ее проведению. Однако 6 сентября на площади произошел прорыв трубы холодного водоснабжения и начались ремонтные работы. 10 сентября Смольный официально уведомил организаторов о невозможности сбора людей на площади Ленина и предложил им собраться в Удельном парке, вдали от центра.

Однако активисты отвергли это предложение, выдвинув требование прекратить ремонт на площади Ленина на время митинга. Группа депутатов Заксобрания от пяти фракций (всех, кроме «Единой России») обратилась к губернатору с предложением не препятствовать проведению митинга на площади Ленина или предоставить другую площадку в центре города. Одновременно одним из организаторов был подан иск в суд на действия Смольного, предупредившего о невозможности митинга в прежнем месте; этот иск отклонен Смольнинским районным судом сегодня, 13 сентября. Таким образом, ранее согласованная акция фактически оказалась «вне закона».

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Как считает омбудсмен Александр Шишлов, «при наличии доброй воли со стороны исполнительных органов государственной власти можно найти не противоречащее законодательству и достойное Санкт-Петербурга решение, позволяющее провести митинг 16 сентября с соблюдением требований общественного порядка и безопасности».

Реакция Смольного на обращение депутатов и уполномоченного по правам человека в Петербурге пока неизвестна. Ранее правоохранительные органы предупреждали об ответственности за нарушения законодательства при проведении массовых акций.

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